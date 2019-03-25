Общество

Депутаты поспорят с прокуратурой об архитектурном облике Волгограда

Общество 25.03.2019 13:30
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25.03.2019 13:30


Протест прокурора на решение гордумы об утверждении Порядка согласования внешнего облика зданий в Волгограде рассмотрят депутаты. Как сообщает ИА «Высота 102», вопрос включен в повестку ближайшего заседания  представительного органа, которое назначено на 27 марта. Надзорный орган требует исключить из документа ряд положений, противоречащих законодательству. Народные избранники готовятся удовлетворить требования прокурора, но не в полном объеме.
Напомним, Порядок предоставления решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта в Волгограде гордума утвердила в ноябре 2018 года. Это нововведение затрагивает, прежде всего,  новостройки. Также паспорта фасадов зданий и эскизные проекты предлагаемых изменений нужно получать собственникам зданий при их реконструкции. В том числе под этот порядок подпадают многоэтажные дома, в которых проводится капремонт. Все изменения на фасаде  (цветовая гамма, декоративные элементы и др.) - нужно согласовывать. 
Прокуратура считает, что требование о согласовании архитектурного облика здания в случае его строительства или реконструкции неправомерно. В протесте отмечено, что исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения разрешения на строительство, определен Гражданским кодексом РФ. Пункт о согласовании архитектурного облика в этом документе отсутствует. Насторожило  прокуратуру  и утвержденное гордумой требование к заявителям о наличии эскизных проектов, оплачивать изготовление которых должны они сами. При этом здание может принадлежать муниципалитету или находиться в государственной собственности. В прокуратуре  заметили, что в соответствии с федеральным антикоррупционным законодательством, «нормы, устанавливающие неопределенные, трудновыполнимые и обременительные требования к гражданам и организациям, относятся к коррупциогенным факторам».
К тексту думского решения у надзорного органа есть еще ряд нареканий. Прокуратура потребовала от депутатов приведения документа в соответствие с федеральным законодательством.

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