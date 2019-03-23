Общество

«Весне дорогу»: в Волжском стартовал дворовой субботник

Общество 23.03.2019 15:19
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23.03.2019 15:19


Активные работы по уборке дворов домов, территории вдоль проезжей части начались в Волжском. Как сообщает ИА «Высота 102», старт весеннего «омоложения» города дали дворники, которые освобождают землю, где уже пробивается весенняя трава, от прошлогодней листвы. Кроме того, проходит обрезка старых деревьев. Работы начались уже во многих дворах. 


При этом традиционный месячник по уборке города, на который в Волжском выходят работники учреждений, предприятий и просто активные горожане, пройдет лишь в апреле. 



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