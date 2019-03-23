В Волгоградской области за бортом программы переселения остался 61 человек





В Волгоградской области остался нерасселенным аварийный жилищный фонд площадью 1,14 тысячи квадратных метров, не завершено переселение 61 человека. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на фонд содействия реформированию ЖКХ, перед которым Волгоградская область отчиталась о ходе реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья. В результате расходование средств, предусмотренных программой в рамках заявок 2014-2016 годов, в том числе на переселение граждан с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, не завершено.

Те, кто остался за бортом программы переселения, не переехали в новое жилье по разным причинам. Это связано с неизвестностью места пребывания человека, со сроками принятия наследства, наличием судебного спора о выселении гражданина из жилого помещения или судебного спора, связанного с изъятием жилого помещения. Другими словами, не все «счастливые» новоселы предпочли перебраться в новое жилье, посчитав, что старое – лучше и надежнее.

Между тем, напомним, Волгоградская область осенью 2017 года отчиталась о завершении программы переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года. За пять лет в Волгоградской области из ветхого жилья в новостройки переехали пять тысяч человек. С помощью средств федерального Фонда ЖКХ в регионе расселили 79 тысяч квадратных метров аварийного фонда. В этом году в Волгоградской области стартует новый шестилетний этап сокращения аварийного фонда, получившего этот статус с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года. До 2024 года запланировано ликвидировать 176 тысяч "аварийных" квадратных метров, где проживают около 10 тысяч человек. На эти цели предусмотрено 7,3 млрд. рублей. Работа ведется в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". До конца текущего года региону предстоит достичь показателя по расселению 2,6 тысячи квадратных метров аварийного фонда, в котором проживают 150 человек – это 6 домов в Волгограде. Объем финансирования составит 145 млн. рублей.

Справка. В Волгоградской области на 1 января 2019 года насчитывалось 448 домов, признанных аварийными, в них проживают 14553 человека. Больше всего таких домов в областном центре – 367. Здесь расселения ждут 12702 человека.



