Волгоградская область пока не нуждается в помощи военных беспилотников





Для мониторинга кризисных ситуаций на территории Южного военного округа используются военные беспилотники. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе ЮВО, в течение года беспилотная авиация округа проводит мониторинг паводковой обстановки и пожаров в зоне ответственности. По словам военных, данные такой аэросъемки позволяют командованию быстро реагировать на изменяющуюся ситуацию и минимизировать последствия стихии. В случае возникновения ЧС информация оперативно передается в соответствующие службы.

При этом источник в ведомстве пояснил информагентству, что в Волгоградской области применять военные беспилотники в настоящее время нет необходимости.

Фото с сайта Министерства обороны РФ