Волгоградская область пока не нуждается в помощи военных беспилотников

Общество 17.03.2019 13:21
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17.03.2019 13:21
Для мониторинга кризисных ситуаций на территории Южного военного округа используются военные беспилотники. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе ЮВО, в течение года беспилотная авиация округа проводит мониторинг паводковой обстановки и пожаров в зоне ответственности. По словам военных, данные такой аэросъемки позволяют командованию быстро реагировать на изменяющуюся ситуацию и минимизировать последствия стихии. В случае возникновения ЧС информация оперативно передается в соответствующие службы.
При этом источник в ведомстве пояснил информагентству, что в Волгоградской области применять военные беспилотники в настоящее время нет необходимости.
Фото с сайта Министерства обороны РФ
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