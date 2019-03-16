В Волгоград пришла “Крымская весна”





Тысячи горожан и гостей города собрались сегодня около музея “Россия - моя история”, чтобы отпраздновать пятую годовщину воссоединения Крыма с Россией, сообщает корреспондент ИА “Высота 102”. Гостей встречают известные волгоградские коллективы: “Казачья воля”, “Лазоревый цветок” и другие, которые выступают на главной сцене праздничного фестиваля “Крымская весна. Мы вместе!”. Также радуют зрителей своим исполнением учащиеся волгоградских музыкальных школ и школ искусств.









А в самом музее проходят тематические экскурсии, посвященные событиям в Крыму со времен Крещения Руси до 1917 года. Демонстрируются фильмы, рассказывающие об истории Крыма. Так, сегодня гости увидят киноленты "Адмирал Ушаков" и "Крым", а завтра смогут посмотреть фильмы "Адмирал Нахимов" и "Битва за Севастополь". Узнают горожане о туристических маршрутах и достопримечательностях полуострова, о которых им расскажут специалисты.

Отметим, что праздничные мероприятия проходят не только в центре города. На площадке спортивного комплекса “Зенит” для школьников проведет мастер-класс победитель первенств России по боксу Вадим Варакин. Праздничные сюрпризы подготовили гостям и волгоградские библиотеки.

Напомним, референдум о статусе Крыма прошел в 2014 году. С тех пор дата - 18 марта - вошла в перечень официальных государственных праздников Российской Федерации.



