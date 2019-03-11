Мусорный регоператор требует от волгоградцев оплатить несуществующую услугу





Жители улиц Казачья и Воронежская в Советском районе Волгограда получили от ООО «Управление отходами-Волгоград» квитанции с обозначенными к оплате суммами за вывоз мусора за февраль. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, платить регоператору не за что – на данных улицах компания так и не организовала вывоз мусора, хотя с начала ее работы в Волгоградской области прошло уже почти два с половиной месяца. «Мы позвонили на горячую линию регоператора, возмутились, зачем нам прислали платежки, если мы ни разу никакого мусоровоза в глаза не видели, - рассказали ИА «Высота 102» жители. – Нам ответили, да, у вас вывоза не было. Но заявили, что мы должны поехать в МФЦ и там сообщить, что услуга нам не оказывалась. То есть в компании прекрасно знают, что мусор у нас не вывозился, но теперь почему-то мы должны доказывать очевидное!».

По словам горожан, на горячей линии им пообещали, что когда-нибудь все-таки организуют вывоз мусора с улиц Казачьей и Воронежской. «Когда мы сказали, что бестарный способ нас не устраивает, нам нужны контейнеры, нам ответили, чтобы мы требовали эти самые контейнеры от районной администрации. Мы что-то не понимаем: у нас что, районная администрация является регоператором в сфере обращения с ТКО, или все-таки «Управление отходами-Волгоград» должно заниматься организацией вывоза мусора?».

Жители уже заявили, что не будут оплачивать вывоз мусора, если регоператор не установит контейнеры на их улицах. Напомним, недавно в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре поясняли, что бестарный способ вывоза мусора, которым явно увлекается регоператор, является мерой исключительной, в связи с чем уже выданы около сотни представлений.



