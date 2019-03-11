В Волгоградской области сельское поселение попало в долговую яму





Кредит в размере 4,2 миллиона рублей намерено привлечь Заплавненское сельское поселение Ленинского района Волгоградской области для погашения дефицита бюджета и долговых обязательств. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, за пользование заемными средствами в течение трех лет администрация сельского поселения готова заплатить около 1,4 миллиона рублей в качестве процентов. Между тем, в июле прошлого года сельские чиновники уже привлекали кредит в размере 6 миллионов рублей сроком также на 3 года. Это обошлось бюджету поселения в 2 миллиона рублей.

Надо сказать, что в Волгоградской области сельские поселения еще никогда не оформляли кредиты, в основном это прерогатива районных администраций и городских округов. Например, недавно администрация Волгограда взяла в долг 1,5 миллиарда рублей.

Фото сайта администрации Заплавненского сельского поселения Ленинского района.