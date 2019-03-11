В Волгоградской области сельское поселение попало в долговую яму

Общество 11.03.2019 05:17
4376 0
11.03.2019 05:17
Кредит в размере 4,2 миллиона рублей намерено привлечь Заплавненское сельское поселение Ленинского района Волгоградской области для погашения дефицита бюджета и долговых обязательств. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, за пользование заемными средствами в течение трех лет администрация сельского поселения готова заплатить около 1,4 миллиона рублей в качестве процентов. Между тем, в июле прошлого года сельские чиновники уже привлекали кредит в размере 6 миллионов рублей сроком также на 3 года. Это обошлось бюджету поселения в 2 миллиона рублей.
Надо сказать, что в Волгоградской области сельские поселения еще никогда не оформляли кредиты, в основном это прерогатива районных администраций и городских округов. Например, недавно администрация Волгограда взяла в долг 1,5 миллиарда рублей.
Фото сайта администрации Заплавненского сельского поселения Ленинского района.
Реклама
Популярное по теме
13.02.2019 15:41
29460 4
16.02.2019 09:39
31318 9
10.03.2019 18:36
16734 0
В Волгоградской области введен режим повышенной готовности к паводку11.03.2019 11:22
Жителю Волгоградской области "светит" поездка в колонию за пьянку за рулем11.03.2019 11:11
Мусорный регоператор требует от волгоградцев оплатить несуществующую услугу11.03.2019 11:01
В Волгоградской области глава Краснослободска тайно от жителей отчитался о проделанной работе11.03.2019 10:42
В Волгоградской области прокуратура и губернатор не хотят «усложнять жизнь» митингующим11.03.2019 10:18
В Волгограде "безымянная" колбаса обойдется предпринимателю в 4 тысячи рублей за килограмм11.03.2019 10:12
В Волгограде оскандалившуюся турфирму обязали вернуть 793 тысячи рублей за сорванный отдых в Турции11.03.2019 09:40
Волгоград, блины и зрелища: городской праздник удался10.03.2019 18:36
Прочь, зимняя тоска: в Волгограде за три минуты сгорела 13-метровая Масленица10.03.2019 16:53
В центре Волгограда затруднено движение транспорта10.03.2019 15:12
На стадионе «Волгоград Арена» и рокадной дороге прочищают ливневки10.03.2019 15:01
Сытно и весело: волгоградцы отмечают Масленицу (ФОТОРЕПОРТАЖ)10.03.2019 14:47
В Волгограде проспекту Жукова после зимы понадобилась "скорая помощь" дорожников10.03.2019 13:32
В Волгограде музей-заповедник «атаковали» сотни масленичных кукол10.03.2019 12:55
В Волгограде 13-метровая Масленица ждет часа «Х»09.03.2019 15:32
Реклама