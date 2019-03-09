Общество

Под Волгоградом перевозчик оценил свой простой по вине администрации почти в 900 тысяч рублей

Общество 09.03.2019 07:39
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09.03.2019 07:39


Почти 900 тысяч рублей реального ущерба и упущенную выгоду пытался взыскать с администрации городского поселения города Дубовка индивидуальный предприниматель Сергей Молоканов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на арбитражный суд Волгоградской области, Молоканову было отказано в иске в связи с пропуском срока исковой давности.
Согласно материалам дела, 28 января 2015 года Молоканов, имеющий лицензию на осуществление деятельности по перевозке пассажиров, получил от администрации г. Дубовки требование о прекращении движения по автобусному маршруту №3 «п.Восточный – XПП». В этой связи, по его словам, он не осуществлял перевозки с 1 февраля по 30 апреля 2015 года. Ущерб и упущенную выгоду индивидуальный предприниматель рассчитал именно за этот период времени.
Права перевозчика тогда защитило Волгоградское УФАС. Антимонопольное ведомство решило, что администрация нарушает закон «О защите конкуренции», необоснованно препятствует осуществлению деятельности хозяйствующим субъектом, путем установления не предусмотренных законодательством РФ требований о наличии договора об организации обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования по маршруту №3 «п. Восточный – ХПП». Дело в том, что чиновники провели конкурс по маршруту №3, но Молоканов в нем не участвовал. Руководство Дубовки стало предъявлять требования к индивидуальному предпринимателю о прекращении движения по маршруту, хотя у предпринимателя была лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и паспорт автобусного маршрута, согласованный этой же администрацией. Горадминистрация в 2015-м обжаловала решение УФАС в суде, но безуспешно.
Суд не нашел правовых оснований для удовлетворения иска о взыскании ущерба и упущенной выгоды. Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

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