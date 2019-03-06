Почем букетик?: в Волгограде назвали среднюю стоимость цветов к 8 марта





Сотрудники Волгоградстата изучили цены на цветы к 8 марта - самый популярный комплимент женщинам в эти праздничные весенние дни. Как сообщили ИА "Высота 102" в статведомстве, букет из пяти роз можно купить за 650-850 рублей, из хризантем игольчатых – за 600-650 рублей. Букет из альстромерий будет стоить приблизительно 750 рублей, из гвоздик – 250 рублей.

Между тем, эксперты предрекают резкий скачок цен на цветы, обусловленный традиционным спросом к 8 марта. По мнению специалистов, букет к празднику обойдётся мужчинам на 40% дороже, чем в обычные дни.



