



Сегодня, 5 марта 2019 года факультету подготовки следователей Волгоградской академии МВД России исполняется 15 лет со дня образования. Как сообщили ИА «Высота 102» в высшем учебном заведении, история факультета неразрывно связана с историей академии в целом. Факультет подготовки следователей Волгоградской академии МВД России является старейшим учебным подразделением по подготовке высококвалифицированных кадров для следственных подразделений органов внутренних дел.

В далеком 1967 году Высшая следственная школа стала первым в стране учебным заведением, реализующим подготовку следователей с высшим образованием для органов внутренних дел. Долгие годы факультет оставался единственным в стране и на нем обучались не только будущие сотрудники всех республик Советского Союза, но и представители зарубежных стран Европы, Азии, Африки и Америки.









Сегодня факультет, продолжая развивать лучшие традиции высшей школы, по-прежнему остается основной кузницей кадров для следственных подразделений. На нем ведут занятия 15 кафедр академии, за годы учебы курсанты изучают 71 дисциплину.









Среди выпускников следственного профиля есть депутаты Государственной думы, генералы, руководители органов внутренних дел и следственных управлений субъектов Российской Федерации, судьи, руководители органов государственной власти различных уровней, видные учёные в области юриспруденции.

В этот торжественный день сотрудники, работники и ветераны академии сердечно поздравляют офицеров, курсантов и слушателей факультета подготовки следователей Волгоградской Академии МВД России с юбилейной датой образования и желают успешного исполнения всех профессиональных и творческих замыслов, оптимизма, удачи, крепкого здоровья.



