



Жители Волгоградской области в 2018 году заплатили штрафов за нарушение правил дорожного движения в размере 1 миллиарда 231 миллиона рублей. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на отчет о данных мониторинга исполнения доходов областного бюджета за январь-декабрь 2018 года КСП Волгоградской области. При этом «план» по штрафам все-таки не выполнен – так, данная сумма составляет всего лишь 92,4% от прогнозных назначений. Но вот по сравнению с данными 2017 года поступления штрафов и санкций, в том числе и в области дорожного движения, увеличились на 563 миллиона рублей, или в 1,8 раза. Напомним, что штрафы являются частью неналоговых доходов, из которых собирается бюджет.



