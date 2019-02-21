В Волгограде нашли фальсифицированную красную икру

Общество 21.02.2019 10:11
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21.02.2019 10:11
Фальсифицированную красную икру, не содержащую ДНК горбуши, кеты, нерки, обнаружили сотрудники Россельхознадзора в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Республике Калмыкия, рейдовые мероприятия по местам несанкционированной торговли были проведены совместно с сотрудниками УМВД России по городу Волгограду.
В общей сложности были отобраны пробы икры лососевой зернистой, общий вес которой составил 16,06 кг в количестве 118 банок. Для исследований была отобрана следующая продукция: икра лососевая зернистая, горбуша, в железной банке весом 140 грамм, производитель ООО "Камчатские деликатесы"; икра лососевая зернистая, кета, в железной банке весом 130 грамм, торговая марка "Морской путь"; икра лососевая зернистая, кета, в железной банке весом 140 грамм, производитель ПТК "КАМС".
"В ходе проведения ветеринарного лабораторного мониторинга качества и безопасности пищевой продукции, испытательный центр ФГБУ "Ростовский референтный центр Россельхознадзора" не обнаружил видоспецифичные ДНК горбуши, кеты, нерки. Таким образом, отобранные пробы икры лососевой зернистой являются фальсифицированной продукцией", - говорится в сообщении.
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