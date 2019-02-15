Общество

Волгоградским художникам не хотят давать бесплатное «жилье»

Общество 15.02.2019 09:19
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15.02.2019 09:19


КСП Волгограда считает экономически нецелесообразным передачу в безвозмездное пользование мастерской союзу художников. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на заключение аудиторов к проекту решения городской думы, речь идет о встроенном нежилом помещении на ул. Мира, 13. В КСП отметили, что в настоящее время действует договор аренды данного помещения до 2022 года. При этом художникам предоставлена льгота по арендной плате в размере 80%. На этом основании в КСП не видят необходимости передавать мастерскую художникам бесплатно. Данный вопрос будет решаться на ближайшем заседании городской думы. 
Фото сайта региональной организации "Союз художников России". 

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