



Заказ по пошиву солдатских пилоток к Дню Победы в Великой Отечественной войне исполняют два исправительных учреждения УФСИН России по Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе УФСИН России по региону, в течение трех месяцев осужденные, трудоустроенные на швейном производстве, должны изготовить 70 тысяч символов воинской славы. На данный момент уже готовы 40 тысяч пилоток. Из сшили осужденные исправительных колоний №19 и №26.





Исправительные учреждения Волгоградской области не первый год заключают контракты по пошиву солдатских пилоток к 9 мая. В региональном УФСИН отмечают, что осужденные к выполнению заказа относятся с особым трепетом и ответственностью.



