Общество 02.02.2019 15:47
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02.02.2019 15:47
Сегодня в рамках межрегионального форума «Защитники Отечества» в Волгограде лучшие юнармейцы получили знаки отличия. Как сообщает ИА «Высота 102», встреча прошла в штабе 37-й отдельной железнодорожной бригады Волгоградского гарнизона ЮВО. Самой почетной наградой является медаль «Юнармейская доблесть». Ее обладателями стали самые активные ребята – медаль им вручила заместитель начальника Главного штаба движения «Юнармия» Елена Слесаренко.
Депутат Государственной думы от Волгоградской области Анна Кувычко поздравила всех собравшихся с 76-ой годовщиной Сталинградской битвы и вручила благодарственные письма федеральному и региональному руководству «Юнармии», директорам школ, которые активно помогают в работе движения, и юнармейцам.
Форум «Защитники Отечества» проходит в Волгограде второй день. Его участниками стали юнармейцы из Волгоградской, Астраханской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, республик Ингушетия, Калмыкия, Кабардино-Балкария и Дагестан.
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