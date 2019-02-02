





















Сегодня в рамках межрегионального форума «Защитники Отечества» в Волгограде лучшие юнармейцы получили знаки отличия. Как сообщает ИА «Высота 102», встреча прошла в штабе 37-й отдельной железнодорожной бригады Волгоградского гарнизона ЮВО. Самой почетной наградой является медаль «Юнармейская доблесть». Ее обладателями стали самые активные ребята – медаль им вручила заместитель начальника Главного штаба движения «Юнармия» Елена Слесаренко.

Депутат Государственной думы от Волгоградской области Анна Кувычко поздравила всех собравшихся с 76-ой годовщиной Сталинградской битвы и вручила благодарственные письма федеральному и региональному руководству «Юнармии», директорам школ, которые активно помогают в работе движения, и юнармейцам.

Форум «Защитники Отечества» проходит в Волгограде второй день. Его участниками стали юнармейцы из Волгоградской, Астраханской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, республик Ингушетия, Калмыкия, Кабардино-Балкария и Дагестан.



