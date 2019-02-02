Общество

В Волгограде на форуме «Защитники Отечества» лучших юнармейцев наградили медалями

Общество 02.02.2019 15:47
170 0
02.02.2019 15:47







Сегодня в рамках межрегионального форума «Защитники Отечества» в Волгограде лучшие юнармейцы  получили знаки отличия. Как сообщает ИА «Высота 102», встреча прошла в штабе 37-й отдельной железнодорожной бригады Волгоградского гарнизона ЮВО. Самой почетной наградой является медаль «Юнармейская доблесть». Ее обладателями стали самые активные ребята – медаль им вручила заместитель начальника Главного штаба движения «Юнармия» Елена Слесаренко.
Депутат Государственной думы от Волгоградской области Анна Кувычко поздравила всех собравшихся с 76-ой годовщиной Сталинградской битвы и вручила благодарственные письма федеральному и региональному руководству «Юнармии», директорам школ, которые активно помогают в работе движения, и  юнармейцам. 
Форум «Защитники Отечества» проходит в Волгограде второй день. Его участниками стали юнармейцы из Волгоградской, Астраханской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, республик Ингушетия, Калмыкия, Кабардино-Балкария и Дагестан.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый жилой квартал в Дзержинском районе!

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
«Народный Дозор»: голосуем за героев
07.01.2019 21:00
49889 5
В Волгограде после Нового года «родилась» подозрительная свалка (ВИДЕО)
19.01.2019 13:34
26324 0
Топ-менеджеры «Лидера» приехали в Волгоград убираться за «дочкой»-грязнулей
18.01.2019 20:34
25131 7
Общество
02.02.2019 16:44
Общество 02.02.2019 16:44
128 0 Обсудить

0
Далее
Общество
02.02.2019 16:13
Общество 02.02.2019 16:13
2661 6 Обсудить

0
Далее
Общество
02.02.2019 13:46
Общество 02.02.2019 13:46
418 0 Обсудить

0
Далее
Общество
02.02.2019 11:51
Общество 02.02.2019 11:51
9942 14 Обсудить

0
Далее
Общество
01.02.2019 20:28
Общество 01.02.2019 20:28
5685 4 Обсудить

0
Далее
Общество
01.02.2019 13:58
Общество 01.02.2019 13:58
2640 4 Обсудить

0
Далее
Общество
01.02.2019 12:17
Общество 01.02.2019 12:17
3869 26 Обсудить

0
Далее
Общество
01.02.2019 11:03
Общество 01.02.2019 11:03
4795 5 Обсудить

0
Далее
Общество
01.02.2019 10:56
Общество 01.02.2019 10:56
12024 16 Обсудить

0
Далее
Общество
31.01.2019 18:53
Общество 31.01.2019 18:53
26378 21 Обсудить

0
Далее
Общество
31.01.2019 17:17
Общество 31.01.2019 17:17
8979 3 Обсудить

0
Далее
Общество
31.01.2019 15:37
Общество 31.01.2019 15:37
1022 1 Обсудить

0
Далее
Общество
31.01.2019 13:57
Общество 31.01.2019 13:57
20743 24 Обсудить

0
Далее
Общество
31.01.2019 10:33
Общество 31.01.2019 10:33
15100 72 Обсудить

0
Далее
Общество
31.01.2019 09:37
Общество 31.01.2019 09:37
3229 17 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:44
Склоняем головы перед героямиСмотреть фотографии
16:13
Мусорный оператор Волгоградской области вышел из графика Смотреть фотографии
15:47
В Волгограде на форуме «Защитники Отечества» лучших юнармейцев наградили медалямиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:06
В Волгограде самым старшим участником сталинградского пробега стал 90-летний житель ЕссентуковСмотреть фотографии
15:05
В Волгограде от бешенства привьют охотников и зоозащитниковСмотреть фотографии
13:46
Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Михаил Зимин: С Днем Сталинградской Победы!Смотреть фотографии
12:50
В Волгограде встретили 76-ю годовщину победы в Сталинградской битве по-военномуСмотреть фотографии
11:51
«Не шантаж и не угроза»: волгоградцев оставляют без газа из-за "плохих" соседей ради них же самих Смотреть фотографии
10:35
В Волгограде жители идут на Мамаев Курган поклониться памяти защитников СталинградаCмотреть видео
10:24
Николай Максюта, Почетный гражданин Волгоградской области: Сыны всегда будут гордиться вами, фронтовики-сталинградцыСмотреть фотографии
05:13
В Волгограде – Сталинграде отмечают 76-ю годовщину победы в великой битвеСмотреть фотографииCмотреть видео
20:28
Родные воина-сталинградца нашли его могилу в Берлине спустя 74 годаСмотреть фотографии
20:08
«Высота 102»ТВ: В Волгограде охранник-лжеминер недооценил возможности спецслужб Cмотреть видео
17:00
"Била утюгом и ножом": в Волгограде сиделка призналась в расправе над парализованным подопечным (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:38
В Волжском и Волгограде чиновники и депутаты покидают кабинеты из-за угроз о бомбеСмотреть фотографии
15:11
Экс-начальник отдела "Жилищной инспекции Волгограда" пошел под суд за взяткуСмотреть фотографии
14:52
"Это вышло спонтанно": неоднократно судимый волгоградец угрожал продавщице ножом (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:09
В волгоградских больницах готовят новые койки для больных гриппомСмотреть фотографии
14:06
В Волгограде ветераны войны зарядили энергией участников открытия выставки «Символы Победы»Смотреть фотографии
13:58
В Волгоградской области технику коммунальных служб вытаскивали из сугробов танкамиСмотреть фотографии
13:45
Волгоградский облсуд оправдал двух полицейских, осужденных за сломанную руку задержанногоСмотреть фотографии
13:15
В Волгограде задержали подозреваемого в ложных сообщениях об актах терроризма Смотреть фотографии
12:17
В Волгограде коммунисты протестуют против всегоСмотреть фотографии
11:55
В Волгограде наркодилера осудят за гибель в ДТП двух человекСмотреть фотографии
11:03
Чиновники администрации Волгоградской области отдадут зарплату за нарушения правил "охоты"Смотреть фотографии
10:56
«Сметанка» и «творожок»: в Волгограде народные контролеры раскрыли тайны молочных продуктов Смотреть фотографииCмотреть видео
10:06
В Волгограде следователи хотят поговорить с вдруг исчезнувшим директором детского центраСмотреть фотографии
09:02
В Волгограде из-за анонимных угроз эвакуируют районные администрацииСмотреть фотографии
09:02
В Волгограде подростки выбросили похищенные госномера в мусорные контейнерыСмотреть фотографии
20:07
«Высота 102»ТВ: Прокатившаяся по стране волна «минирований» накрыла Волгоград Cмотреть видео
Реклама
Реклама
 