Депутаты погрузились в думы о причинах бегства жителей из Волгоградской области





В Волгоградской области за последние 10 лет - самая худшая динамика численности занятого населения среди других регионов ЮФО. Грустную статистику озвучил сегодня на заседании облдумы председатель думского комитета по бюджету и налогам Илья Кошкарев.

Так, с 2008 по 2017 годы доля работающего населения региона снизилась на 7%. В Калмыкии - минус 3,6%, в Астраханской области - минус 3%, в Ростовской - минус 1,5%. В Краснодарском крае - прирост 4,5%. "Нужно проанализировать эти явления и тенденции", - коротко заметил депутат. Тема снижения численности населения возникла в рамках парламентского часа по реализации в регионе нацпроектов на период до 2024 года.

Вице-губернатор Владимир Шкарин подробно рассказал депутатам о том, какие крупные проекты будут в регионе реализованы и за чей счет. Так, на 2019 год общая сумма финансирования нацпроектов составит более 26 млрд рублей.

Нардепы признали, что доклад содержательный и у региона - хорошие перспективы. Но стали рассуждать на тему, почему по-прежнему сохраняется отток населения. Председатель комитета по экономической политике Руслан Шарифов отметил, что нужно улучшать инфраструктуру, делать ее современнее. Владимир Попов и вовсе забеспокоился: "Останется ли Волгоград в ближайшие годы миллионником?". Вопрос повис в воздухе и остался риторическим. Депутат Владимир Овчинников, ректор ВолГАУ, посетовал, как обидно, что уезжает молодежь. "Снижается конкурс в вузах по всем направлениям. Если говорить о наше аграрной сфере, то нужно повышать качество жизни на селе", - предложил он свой вариант решения проблемы.

Шкарин, отвечая депутатам, заявил, что в прежние годы не было четкой стратегии действий у власти региона (до 2014 года). "Миллиарды распыленных денег, затевание масшабных строек госучреждений, которые так и не введены в эксплуатацию, и остались "титаниками", в том числе в сфере здравоохранения - все это, по мнению Шкарина, мешало региону развиваться.

В этой связи власти возлагают большие надежды на реализацию нацпроектов. Перед тем, как сформировать перечень мероприятий и объектов, планируемых в рамках нацпроектов, был проведен "глубочайший экспертный анализ", заверил Шкарин.

Отметим, что три месяца назад "Высота 102" проводила опрос среди молодых жителей Волгограда о том, как им живется и работается в городе-герое. Повтор видеоматериала от 21.10.2018 г.