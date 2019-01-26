Бойцы ЮВО через снежные заторы пробиваются к населенным пунктам Волгоградской области

Фото пресс-службы ЮВО
Общество 26.01.2019 13:32
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26.01.2019 13:32
Фото пресс-службы ЮВО
Более 30 километров дороги общего пользования в Палласовском районе Волгоградской области помогли расчистить от снега военные инженерные подразделения, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
Минувшей ночью отрядам удалось расчистить более 30 км дорог, где глубина снега достигала до 1,5 метров, и добраться до населенного пункта Золотари. В дальнейшем, отрядам предстоит расчистить еще около 100 км дорог общего пользования.
Как сообщалось ранее, к ликвидации снежных заторов в Волгоградской области привлечено более 20 военнослужащих и задействовано около 10 единиц специальной техники, в том числе тяжелые инженерные машины на базе танков Т-72 и Т-90.
Фото пресс-службы ЮВО
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