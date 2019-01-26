Бойцы ЮВО через снежные заторы пробиваются к населенным пунктам Волгоградской области





Более 30 километров дороги общего пользования в Палласовском районе Волгоградской области помогли расчистить от снега военные инженерные подразделения, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.





Минувшей ночью отрядам удалось расчистить более 30 км дорог, где глубина снега достигала до 1,5 метров, и добраться до населенного пункта Золотари. В дальнейшем, отрядам предстоит расчистить еще около 100 км дорог общего пользования.





Как сообщалось ранее, к ликвидации снежных заторов в Волгоградской области привлечено более 20 военнослужащих и задействовано около 10 единиц специальной техники, в том числе тяжелые инженерные машины на базе танков Т-72 и Т-90.Фото пресс-службы ЮВО