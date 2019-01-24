В Волгограде ищут сбившего девочку-подростка водителя

Происшествия 24.01.2019 18:08
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24.01.2019 18:08
Сегодня утром в период с 08.40 до 08.50 неустановленный водитель, управляя автомашиной «Лада Приора» белого цвета, совершил наезд на 15-летнюю девочку-подростка, сообщает ИА «Высота 102». По информации пресс-службы УМВД России по Волгограду, ребенок двигался по внутридворовой территории у дома № 9 по улице Калеганова. Девочку с ушибами доставили в больницу. Машина была без номеров государственной регистрации. Водитель с места ДТП скрылся. Всех, кому что-либо известно об обстоятельствах ДТП, личности водителя, полицейские просят передать информацию в Гоставтоинспекцию по телефонам 93-21-31, 93-77-75, 8-937-736-77-77.
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