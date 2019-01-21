В Волгограде отмечают 95 лет со дня смерти вождя мирового пролетариата

Сегодня отмечается 95-я годовщина со дня смерти Владимира Ленина - выдающегося политического деятеля, под чьим предводительством в 1917 году в России в результате революции к власти пришли большевики. В эти минуты в Волгограде, на площади, носящей имя вождя мирового пролетариата, проходит памятная акция, сообщает ИА "Высота 102". Организаторами выступили активисты Сталинградского обкома КПРФ. Перед тем, как возложить красные гвоздики к памятнику исторической личности, лидеры местных коммунистов произнесли речи, в которых поклялись сделать все, чтобы идеи Ленина продолжали жить. Затем немногочисленные продолжатели дела Октябрьской революции, сделали совместное фото на память.





За годы советской власти по стране были установлены тысячи памятников Владимиру Ленину. Самый высокий из них находится в Красноармейском районе Волгограда (57 метров месте с постаментом). Возле этого монумента местные коммунисты также запланировали сегодня провести памятную акцию.



