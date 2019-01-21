В Волгограде отмечают 95 лет со дня смерти вождя мирового пролетариата

Общество 21.01.2019 12:17
1897 10
21.01.2019 12:17
Сегодня отмечается 95-я годовщина со дня смерти Владимира Ленина - выдающегося политического деятеля, под чьим предводительством в 1917 году в России в результате революции к власти пришли большевики. В эти минуты в Волгограде, на площади, носящей имя вождя мирового пролетариата, проходит памятная акция, сообщает ИА "Высота 102". Организаторами выступили активисты Сталинградского обкома КПРФ. Перед тем, как возложить красные гвоздики к памятнику исторической личности, лидеры местных коммунистов произнесли речи, в которых поклялись сделать все, чтобы идеи Ленина продолжали жить. Затем немногочисленные продолжатели дела Октябрьской революции, сделали совместное фото на память.
За годы советской власти по стране были установлены тысячи памятников Владимиру Ленину. Самый высокий из них находится в Красноармейском районе Волгограда (57 метров месте с постаментом). Возле этого монумента местные коммунисты также запланировали сегодня провести памятную акцию.
Реклама
Популярное по теме
07.01.2019 21:00
49558 5
23.12.2018 18:24
59945 53
29.12.2018 16:32
29561 2
В Волгограде музей истории таможни пополняется новыми экспонатами21.01.2019 15:21
Губернатор Волгоградской области оценил работу мусорного регоператора21.01.2019 12:59
Губернатор Волгоградской области поручил разобраться в проблеме 94-летней защитницы Сталинграда21.01.2019 12:26
В Волгограде в утренний час пик на полчаса остановились троллейбусы21.01.2019 09:05
Волгоградцы попрощались с лунным затмением21.01.2019 08:45
В Волгоградской области ветеран войны меняет медаль "За оборону Сталинграда" на памперсы21.01.2019 04:18
В Волгограде бывший перевозчик возместит волгоградке ущерб от падения в маршрутке20.01.2019 15:56
В Волгоградской области появится новое городское поселение20.01.2019 12:15
Волгоградцы требуют выселить пивнушку из жилого дома20.01.2019 09:24
В волгоградской психбольнице рекомендуют готовиться к падению на льду дома20.01.2019 07:02
Готовь телегу зимой: в Волгоградской области началась подготовка к пожароопасному сезону19.01.2019 18:29
Мусорный регоператор заплатит более 4 млн рублей за аренду нового офиса в центре Волгограда19.01.2019 14:48
В Волгограде после Нового года «родилась» подозрительная свалка (ВИДЕО)19.01.2019 13:34
В Волгограде православные смельчаки открыли крещенские купания19.01.2019 06:54
Топ-менеджеры «Лидера» приехали в Волгоград убираться за «дочкой»-грязнулей18.01.2019 20:34
Реклама