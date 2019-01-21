Общество

В Волгограде отмечают 95 лет со дня смерти вождя мирового пролетариата

Общество 21.01.2019 12:17
1897 10
21.01.2019 12:17


Сегодня отмечается 95-я годовщина со дня смерти Владимира Ленина - выдающегося политического деятеля, под чьим предводительством в 1917 году в России в результате революции к власти пришли большевики.  В эти минуты в Волгограде, на площади, носящей имя вождя мирового пролетариата, проходит памятная акция, сообщает ИА "Высота 102". Организаторами выступили активисты Сталинградского обкома КПРФ. Перед тем, как возложить красные гвоздики к памятнику исторической личности, лидеры местных коммунистов произнесли речи, в которых поклялись сделать все, чтобы идеи Ленина продолжали жить. Затем немногочисленные продолжатели дела Октябрьской революции, сделали совместное фото на память. 

За годы советской власти по стране были установлены тысячи памятников Владимиру Ленину. Самый высокий из них находится в Красноармейском районе Волгограда (57 метров месте с постаментом). Возле этого монумента местные коммунисты также запланировали сегодня провести памятную акцию.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Квартиры с ремонтом от застройщика в ЖК Grand Avenue
Популярное по теме
«Народный Дозор»: голосуем за героев
07.01.2019 21:00
49558 5
«Дорожает все!»: Рост цен на продукты ударил по карманам волгоградцев
23.12.2018 18:24
59945 53
Президент освободил от должности прокурора Москвы
29.12.2018 16:32
29561 2
Общество
21.01.2019 15:21
Общество 21.01.2019 15:21
381 Обсудить

0
Далее
Общество
21.01.2019 12:59
Общество 21.01.2019 12:59
3982 24 Обсудить

0
Далее
Общество
21.01.2019 12:26
Общество 21.01.2019 12:26
13066 15 Обсудить

0
Далее
Общество
21.01.2019 09:05
Общество 21.01.2019 09:05
1338 1 Обсудить

0
Далее
Общество
21.01.2019 08:45
Общество 21.01.2019 08:45
688 2 Обсудить

0
Далее
Общество
21.01.2019 04:18
Общество 21.01.2019 04:18
4630 28 Обсудить

0
Далее
Общество
20.01.2019 15:56
Общество 20.01.2019 15:56
2344 0 Обсудить

0
Далее
Общество
20.01.2019 12:15
Общество 20.01.2019 12:15
4420 0 Обсудить

0
Далее
Общество
20.01.2019 09:24
Общество 20.01.2019 09:24
6270 0 Обсудить

0
Далее
Общество
20.01.2019 07:02
Общество 20.01.2019 07:02
10186 0 Обсудить

0
Далее
Общество
19.01.2019 18:29
Общество 19.01.2019 18:29
4961 0 Обсудить

0
Далее
Общество
19.01.2019 14:48
Общество 19.01.2019 14:48
8564 0 Обсудить

0
Далее
Общество
19.01.2019 13:34
Общество 19.01.2019 13:34
25533 0 Обсудить

0
Далее
Общество
19.01.2019 06:54
Общество 19.01.2019 06:54
4865 4 Обсудить

0
Далее
Общество
18.01.2019 20:34
Общество 18.01.2019 20:34
24297 7 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

15:21
В Волгограде музей истории таможни пополняется новыми экспонатамиСмотреть фотографии
15:11
Волгоградский бизнесмен ради кредита «приукрасил» свое материальное положениеСмотреть фотографии
14:52
В Волгограде пьяный мужчина выстрелил в бывшую жену и покончил жизнь самоубийствомСмотреть фотографии
14:42
Присоседились: регоператор озадачил волгоградцев своим подходом к уборке мусорной площадкиСмотреть фотографии
13:14
В Волгоградской области двое пенсионеров погибли от отравления угарным газомСмотреть фотографии
13:07
Волгоградский облсуд разрешил экс-депутатам продолжать «сидеть дома»Смотреть фотографии
12:59
Губернатор Волгоградской области оценил работу мусорного регоператора Смотреть фотографии
12:35
В Волгоград экс-руководитель департамента ЖКХ и ТЭК спустя 4 года вернулся на прежнее местоСмотреть фотографии
12:26
Губернатор Волгоградской области поручил разобраться в проблеме 94-летней защитницы Сталинграда Смотреть фотографии
12:17
В Волгограде отмечают 95 лет со дня смерти вождя мирового пролетариатаСмотреть фотографии
12:06
В Волгоградской области безработный селянин отобрал кошелек у пенсионераСмотреть фотографии
11:46
Под Волгоградом дольщикам долгостроя ЖК "АхтубаСитиПарк" пообещали ключи от квартирСмотреть фотографии
11:16
В Волгограде в аферу с кредитами на 32 млн рублей мошенники вовлекли алкоголиковСмотреть фотографии
10:09
В Волгоградской области машина сбила школьника во двореСмотреть фотографии
09:48
В Волгоградской области пьяный водитель трактора насмерть задавил мужчинуСмотреть фотографии
09:05
В Волгограде в утренний час пик на полчаса остановились троллейбусыСмотреть фотографии
08:45
Волгоградцы попрощались с лунным затмениемСмотреть фотографии
04:18
В Волгоградской области ветеран войны меняет медаль "За оборону Сталинграда" на памперсыСмотреть фотографии
20:10
Волгоградца осудили за разбойное нападение на просящего милостыню у храмаСмотреть фотографии
18:02
В Волгоградской области пенсионерку обманула лже-работница пенсионного фондаСмотреть фотографии
17:24
Волгоград лихорадит от мусорной реформы Смотреть фотографииCмотреть видео
16:54
В волгоградской подземке установят подъемник для инвалидовСмотреть фотографии
15:56
В Волгограде бывший перевозчик возместит волгоградке ущерб от падения в маршруткеСмотреть фотографии
12:15
В Волгоградской области появится новое городское поселениеСмотреть фотографии
11:07
Волгоградские полицейские раскрыли инсценировку ограбления жителя Москвы ради страховкиСмотреть фотографии
09:24
Волгоградцы требуют выселить пивнушку из жилого домаСмотреть фотографии
07:02
В волгоградской психбольнице рекомендуют готовиться к падению на льду домаСмотреть фотографии
18:29
Готовь телегу зимой: в Волгоградской области началась подготовка к пожароопасному сезонуСмотреть фотографии
16:48
Рейс «Москва – Дубай» продолжил полет после экстренной посадки в Волгограде
14:48
Мусорный регоператор заплатит более 4 млн рублей за аренду нового офиса в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 