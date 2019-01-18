Общество

Провальная работа мусорного регоператора Волгоградской области привела к первым увольнениям

Общество 18.01.2019 12:36
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18.01.2019 12:36


Врио генерального директора ООО «Управление отходами-Волгоград» Алексей Савенков пообещал сегодня главе Волгограда Виталию Лихачеву произвести перерасчет платы населению за вывоз, а точнее, невывоз мусора. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», встреча главы Волгограда, представителей мусорного регоператора и жителей города прошла около дома №13 по ул. Триумфальной. Адрес этот был выбран неслучайно – много дней после нового года жители вынуждены были наблюдать, как контейнерная площадка превращается в огромную свалку – отходы отсюда долго не вывозились. Сейчас площадка зачищается силами муниципалитета, но претензий у жителей к регоператору остается много. Есть вопросы к ООО «Управление отходами-Волгоград» и у руководства города. В частности, Виталий Лихачев потребовал от регоператора предоставить четкий график вывоза мусора – это тоже сегодня одна из главных претензий жителей и властей. Но врио гендиректора компании не смог ответить, когда именно будет разработан соответствующий график. На помощь Алексею Савенкову пришла пресс-секретарь, которая назвала срок до конца месяца. Однако такой ответ не удовлетворил главу Волгограда. Ведь ситуация с вывозом мусора по-прежнему остается сложной, особенно в частном секторе – у людей нет понимания, как работает регоператор. Сегодня около 180 проблемных точек еще не приведены в порядок. 
Врио гендиректора «Управление отходами-Волгоград» Алексей Савенков признал, что в работе регоператора были допущены просчеты. Выяснилось, что были наняты иногородные специалисты, которые неверно составили логистику, их уволили. При этом Рудольф Цаберт, который сейчас находится на больничном, остается в должности. 

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