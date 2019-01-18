Общество
Главное

В Волгоградской области суд запретил недобросовестному мебельщику брать заказы

Общество 18.01.2019 10:05
2386 1
18.01.2019 10:05

Фроловский городской суд Волгоградской области прекратил деятельность индивидуального предпринимателя Голубева Сергея Ивановича. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, поводом для этого стало обращение администрации Советского района Волгограда в связи с большим количеством жалоб потребителей на предпринимателя, который торговал мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах Волгограда. Основная причина жалоб – это систематическое нарушение сроков передачи предварительно оплаченных товаров и отказ в добровольном порядке возвратить денежные средств за недоставленный товар.
В связи с этим потребители были вынуждены обращаться в суды за защитой своих нарушенных прав. Администрацией также были представлены 8 решений судов, в соответствии с которыми требования потребителей о расторжении договоров и возврате уплаченных средств были удовлетворены.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Зимние антискользители. Снижение цены: было 320 руб., стало 199 руб.

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Квартиры с ремонтом от застройщика в ЖК Grand Avenue
Популярное по теме
«Народный Дозор»: голосуем за героев
07.01.2019 21:00
49469 5
«Дорожает все!»: Рост цен на продукты ударил по карманам волгоградцев
23.12.2018 18:24
59699 53
Президент освободил от должности прокурора Москвы
29.12.2018 16:32
29262 2
Общество
18.01.2019 12:36
Общество 18.01.2019 12:36
3616 4 Обсудить

0
Далее
Общество
18.01.2019 11:18
Общество 18.01.2019 11:18
3295 5 Обсудить

0
Далее
Общество
17.01.2019 16:50
Общество 17.01.2019 16:50
4091 4 Обсудить

0
Далее
Общество
17.01.2019 16:12
Общество 17.01.2019 16:12
8403 6 Обсудить

0
Далее
Общество
17.01.2019 14:16
Общество 17.01.2019 14:16
14362 26 Обсудить

0
Далее
Общество
17.01.2019 14:13
Общество 17.01.2019 14:13
3377 20 Обсудить

0
Далее
Общество
17.01.2019 14:00
Общество 17.01.2019 14:00
4368 23 Обсудить

0
Далее
Общество
17.01.2019 12:24
Общество 17.01.2019 12:24
13860 19 Обсудить

0
Далее
Общество
17.01.2019 10:19
Общество 17.01.2019 10:19
9403 14 Обсудить

0
Далее
Общество
17.01.2019 09:19
Общество 17.01.2019 09:19
1726 4 Обсудить

0
Далее
Общество
16.01.2019 17:57
Общество 16.01.2019 17:57
6406 0 Обсудить

0
Далее
Общество
16.01.2019 16:51
Общество 16.01.2019 16:51
4687 24 Обсудить

0
Далее
Общество
16.01.2019 13:47
Общество 16.01.2019 13:47
3855 0 Обсудить

0
Далее
Общество
16.01.2019 13:35
Общество 16.01.2019 13:35
7681 18 Обсудить

0
Далее
Общество
16.01.2019 12:19
Общество 16.01.2019 12:19
3478 4 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

12:36
Провальная работа мусорного регоператора Волгоградской области привела к первым увольнениям Смотреть фотографии
12:32
В Волжском директором муниципального предприятия стал бизнесмен с миллионными долгамиСмотреть фотографии
11:35
В Волгоградской области убивший свою мать мужчина посчитал 11 лет тюрьмы строгим приговоромСмотреть фотографии
11:18
Педагоги и инженеры готовы стать чиновниками мэрии ВолгоградаСмотреть фотографии
11:05
В Волгограде Центробанк отправил в суд вкладчиков кооператива беглого экс-депутата Госдумы МихееваСмотреть фотографии
10:25
Эксперты одобрили проект складирования отходов на Гремячинском ГОКеСмотреть фотографии
10:06
В Волгоградской области мужчина сгорел из-за неисправного дымоходаСмотреть фотографии
10:05
В Волгоградской области суд запретил недобросовестному мебельщику брать заказы
09:57
На трассе Волгоградской области в тройном ДТП пострадали два человекаСмотреть фотографии
08:37
Волгоград встретил легенду мирового хоккея Смотреть фотографииCмотреть видео
20:37
После жалоб волгоградцев прокуратура начала проверку организации по вывозу мусораСмотреть фотографии
20:00
«Высота 102»ТВ: «Армагеддец» не покидает Волгоград Cмотреть видео
16:53
Масштабный ремонт и полное переоснащение: стоматология №12 продолжает модернизациюСмотреть фотографииCмотреть видео
16:50
В Волгограде ремонт переезда на Тулака продлится до весныСмотреть фотографии
16:37
Кредитору волгоградского меткомбината "Красный Октябрь" не удалось "обнулить" дело о банкротстве предприятия Смотреть фотографии
16:15
В волгоградском "Роторе" - новый главный тренерСмотреть фотографии
16:12
Не прошло и полгода, как во дворе на Тулака в Волгограде завершился "армагеддец" Смотреть фотографии
15:42
Звонить с таксофонов по Волгоградской области теперь можно бесплатноСмотреть фотографии
14:16
«Скользкое дело»: волгоградцы назвали провальной борьбу коммунальщиков с гололедом Смотреть фотографииCмотреть видео
14:13
Губернатор Волгоградской области вручил митрополиту Герману медальСмотреть фотографии
14:00
В мэрии Волгограда открыли «горячую линию» по гололедуСмотреть фотографии
13:23
Злостный неплательщик кредитов не смог вылететь из Волгограда за границуСмотреть фотографии
12:32
Аварии парализовали движение троллейбусов и трамваев в двух районах ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:24
Успехи Волгоградской области запечатлеют в бумаге и флэшкахСмотреть фотографии
10:19
ЖК «Арбат» меняет панораму ВолгоградаСмотреть фотографии
10:19
В Волгограде торговая сеть шокировала горожан обвалом цен на крупные яйцаСмотреть фотографии
09:47
Пятерых волгоградских гаишников-взяточников осудили на серьезные срокиСмотреть фотографии
09:19
В Волгоградской области Роспотребнадзор нашел нитраты в почве тепличного хозяйстваСмотреть фотографии
20:09
«Высота 102»ТВ: В Волгограде еще один кредитный кооператив ушел в подпольеCмотреть видео
17:57
В Волгограде виновника аварии на теплосетях наказали рублемСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 