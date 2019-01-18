В Волгоградской области суд запретил недобросовестному мебельщику брать заказы

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Общество 18.01.2019 10:05
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18.01.2019 10:05
Фроловский городской суд Волгоградской области прекратил деятельность индивидуального предпринимателя Голубева Сергея Ивановича. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, поводом для этого стало обращение администрации Советского района Волгограда в связи с большим количеством жалоб потребителей на предпринимателя, который торговал мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах Волгограда. Основная причина жалоб – это систематическое нарушение сроков передачи предварительно оплаченных товаров и отказ в добровольном порядке возвратить денежные средств за недоставленный товар.
В связи с этим потребители были вынуждены обращаться в суды за защитой своих нарушенных прав. Администрацией также были представлены 8 решений судов, в соответствии с которыми требования потребителей о расторжении договоров и возврате уплаченных средств были удовлетворены.
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