В Волгограде сдали еще один долгострой





22 участника долевого строительства получили ключи от своих новых квартир в ЖК «Альбатрос» — с активом дольщиков в ходе рабочего совещания на объекте в Краснооктябрьском районе Волгограда встретился сегодня губернатор Андрей Бочаров. Процесс подписания актов приема-передачи квартир со всеми оставшимися жильцами должен быть завершен в сжатые сроки, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Строительство 16-этажного жилого дома на 449 квартир, стартовавшее в 2013 году, было приостановлено в 2017 году из-за расторжения договора с генеральным подрядчиком. Права более 360 участников долевого строительства оказались под угрозой. Возобновить стройку многоэтажного долгостроя удалось в 2018 году.

С целью достройки объекта региональные власти в сжатые сроки оказали застройщику содействие при подготовке и утверждении градостроительной и разрешительной документации, благодаря чему в конце прошлого года компания получила разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. В свою очередь, застройщик взял на себя дополнительные обязательства по комплексному благоустройству и озеленению вблизи новостройки, восстановлению разрушенного тяжелой техникой прохода к «Речевой школе» Волгоградской школы-интерната №6.

По словам председателя профильного парламентского комитета Юрия Корбакова, за последние пять лет в регионе выстроена и чётко действует системная межведомственная работа по защите прав обманутых дольщиков, эффективно организован обмен информацией, который позволяет оперативно принимать решения, направленные на защиту прав участников долевого строительства. В отношении каждого объекта-долгостроя приняты «дорожные карты» - разрабатывается четкий порядок действий для завершения объектов.

Постоянно совершенствуется законодательство с целью поиска оптимальных способов достройки проблемных домов. Добросовестные застройщики получают под свои проекты земельные участки в аренду без торгов, снижается плата за землю, оказывается содействие в подключении достраиваемых домов к инженерным сетям и другие преференции. В марте 2018 года были приняты поправки в областное законодательство о развитии жилищного кредитования. Компенсацию части затрат по ипотеке теперь смогут получать граждане, купившие квартиры в таких домах.

Напомним, в результате предпринятых региональной властью мер за три года в Волгоградской области достроено 54 многоквартирных дома, защищены права 4677 дольщиков. В настоящее время найдены способы завершения наиболее сложных объектов. Так, подписаны соглашения о намерениях с добросовестными застройщиками по завершению долгостроев «Парк Европейский», «Алфавит», «АхтубаСитиПарк», «Эдем», «Чайка 2». Разработан четкий порядок действий по достройке каждого из проблемных домов. Строительство 18 из них намечено завершить уже в этом году.











