Жители Дар-горы в Волгограде кричат «Ау!» мусорному регоператору

Общество 15.01.2019 11:52
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15.01.2019 11:52
Что делать с мусором, куда его выбрасывать и сколько еще будут расти помойки рядом с жилыми домами, не знают жители района Дар-горы в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», горожане, проживающие на улицах имени Саши Филиппова, Чонгарской, Светлоградской и других, сетуют на то, то мусорные контейнеры исчезли еще до наступления нового года, а взамен ничего не появилось. В результате люди вынуждены складировать пакеты с мусором прямо на землю - мини-помойки теперь можно наблюдать по всему району частного сектора.
А там, где остались старые контейнеры - они давно переполнены. С проблемой жители справляются как могут, многие на машинах вывозят мусор в другие районы Волгограда и выбрасывают на доступных контейнерных площадках. Вывоз мусора региональным оператором, который должен был начать полноценно работать с 1 января наступившего года, по свидетельству жителей района Дар-горы, не производится.
Как ранее сообщало ИА «Высота 102», с 1 января 2019 года в Волгоградской области, как и в других регионах России, началась реализация так называемой «мусорной реформы». Предполагается, что в результате нововведений весь процесс сбора, вывоза, переработки и утилизации ТКО должен стать максимально цивилизованным. Однако жители Волгоградской области, которые с 1 января обязаны платить за услугу по вывозу мусора по утвержденным тарифам, пока не увидели полноценного выполнения своих обязанностей региональным оператором - компанией «Управление отходами - Волгоград». Статус регоператора присвоен этой фирме по итогам конкурсного отбора на 10 лет. Региональный оператор обязан обслуживать население всей Волгоградской области и обеспечить сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение ТКО.
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