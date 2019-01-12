«Ночное рандеву»: капризная зима обеспечила жаркую ночь дорожно-коммунальным службам Волгограда

Общество 12.01.2019 14:33
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12.01.2019 14:33
Ночь с пятницы на субботу выдалась крайне напряженной для волгоградских коммунальных служб. Прогноз погоды обещал снегопад, порывистый ветер, дождь и перепады температуры с плюса на минус. С вечера на дороги города вышли 90 единиц спецтехники, в том числе порядка 50 комбинированных дорожных машин. За уборку тротуаров и остановок взялись около 100 сотрудников муниципальных дорожных предприятий.
Съемочная группа ИА «Высоты 102» провела несколько ночных часов с сотрудниками оперативных служб и пронаблюдала за тем, как дороги спасают от последствий непогоды. Пока город спал мирным сном и улицы были пустыми, коммунальщики, засучив рукава, трудились для того, чтобы обеспечить утром безопасное движение транспорта. Ночью глава Волгограда по телефону рассказал корреспонденту информагентства о ходе работ по уборке улиц и о том, к каким новым капризам погоды готовится муниципалитет. Подробнее - в видеоматериале.
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