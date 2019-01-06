Во дворах Волгограда вырастают «пизанские башни» из мусора





Жители некоторых дворов и улиц Волгограда не могут дождаться, когда регоператор уберет мусорные завалы, размеры которых потрясают воображение. Как сообщили ИА «Высота 102» волгоградцы, проживающие во дворе дома №10 по проспекту Металлургов, высота мусорки, которая здесь образовалась, уже выше припаркованных во дворе машин. Еще немного, и отходы поглотят и автомобили. По словам горожан, они еще не разу не видели спецтехнику оператора, которая по какой-то причине объезжает стороной этот двор. «Как тарифы называть, так они по сто раз их повторили, а как убирать мусор, так их не дождешься. У нас скоро «пизанские башни» из мусора вырастут», - возмущаются горожане.

















Между тем, мусорные завалы выросли и на улицах Оборонной и Матросова. Старые мусорные баки исчезли еще 30 декабря, новые регоператор не поставил. В результате отходы сваливают прямо на землю.













К слову, жители Волжского, дворы которого регулярно убираются от скопившегося мусора, выражают недоумение логистикой регоператора. Так, например, в старую часть города мусоровозки приезжают каждый день, хотя в малонаселенных кварталах контейнеры даже не успевают заполниться мусором. Тем не менее полупустые контейнеры исправно опустошаются. При этом в Волгограде спецтехники регоператора явно не хватает, судя по наблюдаемым картинам.



