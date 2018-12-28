Центробанк РФ через суд ликвидировал автоломбард на юге Волгограда

Общество 28.12.2018 13:39
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28.12.2018 13:39
Ликвидировать ООО "Автоломбард Кировский" в течение шести месяцев со дня вступления решения в силу постановил арбитражный суд Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на картотеку суда, с иском обратился Центральный банк РФ в лице Отделения по Волгоградской области Южного главного управления ЦБ РФ.
ООО "Автоломбард Кировский" является поднадзорной ЦБ РФ организацией. Главный банк страны в соответствии с ФЗ "О ломбардах" является органом, осуществляющим регулирование и надзор за деятельностью ломбардов, за исключением правил хранения вещей в ломбарде, в соответствии с федеральными законами. По материалам дела, в ходе осуществления банком контрольно-надзорных мероприятий были выявлены факты нарушения законодательства Российской Федерации ООО "Автоломбард Кировский". Так, в частности, общество не предоставило отчет о деятельности ломбарда за 2017 год, отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда за 2017 год и другие документы.
Решением суда обязанности по осуществлению процедуры ликвидации автоломбарда возложены на учредителя данного ООО Фаизу Джиярханову. У ответчиков есть право подать апелляцию в установленные законом сроки.
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