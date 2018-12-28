



Услуги по комплексной эксплуатации стадиона «Волгоград Арена» обойдутся собственнику сооружения в 118,5 миллиона рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, соответствующий заказ разместило ФГУП «Спорт-Инжиниринг». За эту сумму в течение всего года стадион будут чистить, мыть и пылесосить. В частности, в комплекс услуг входит чистка полов, уборка в помещениях стадиона, в том числе и пылесосом, мойка окон и фасадов, химчистка мягкой мебели, уход за газоном и зелеными насаждениями, вывоз мусора и т.д.

Напомним, стадион «Волгоград Арена» в будущем году должен перейти в собственность Волгоградской области. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Ранее областная и городская думы освободили оператора, который будет управлять спортивным сооружением, от имущественного и земельного налогов на общую сумму в 400 миллионов рублей.



