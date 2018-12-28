Общество

Стадион «Волгоград Арена» пропылесосят и отмоют за 118 миллионов рублей

Общество 28.12.2018 10:24
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28.12.2018 10:24


Услуги по комплексной эксплуатации стадиона «Волгоград Арена» обойдутся собственнику сооружения в 118,5 миллиона рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, соответствующий заказ разместило ФГУП «Спорт-Инжиниринг». За эту сумму в течение всего года стадион будут чистить, мыть и пылесосить. В частности, в комплекс услуг входит чистка полов,  уборка в помещениях стадиона, в том числе и пылесосом, мойка окон и фасадов, химчистка мягкой мебели, уход за газоном и зелеными насаждениями, вывоз мусора и т.д. 
Напомним, стадион «Волгоград Арена» в будущем году должен перейти в собственность Волгоградской области. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.  Ранее областная и городская думы освободили оператора, который будет управлять спортивным сооружением, от имущественного и земельного налогов на общую сумму в 400 миллионов рублей. 

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