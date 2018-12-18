Забытый в Волгоградской области поезд до Урюпинска «забуксовал» в коридорах власти





Поезд из Волгограда в Урюпинск компания "РЖД" готова запустить сразу после того, как поступит соответствующая заявка от комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", заявил сегодня на пресс-конференции в Волгограде начальник Приволжской железной дороги – филиала ОАО "РЖД" Сергей Альмеев.

На вопрос журналиста информагентства о том, когда же снова будет ходить поезд до Урюпинска, Альмеев сообщил, что решение по данному вопросу принимает не "РЖД".





"Поезд будет назначен ровно через час после заказа министерства транспорта Волгоградской области", - заявил Альмеев. Под министерством начальник Приволжской железной дороги, скорее всего, имел ввиду комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, который несколько лет назад пришел на смену министерства.

Альмеев пояснил, что сегодня, когда работает компания "Волгоградтранспригород", поезд в Урюпинск можно запустить только по заявке комитета транспорта. Станет ли это возможным в новом 2019 году, Альмеев сообщить не смог. Однако начальник Приволжской железной дороги отметил, что считает данный маршрут очень перспективным, хотя, по словам Альмеева, "он больше социальный, чем коммерческий".

Напомним, отмена поезда Волгоград-Урюпино в 2010 году вызвала волну возмущения жителей столицы российской провинции, а также других городов области, которые пользовались данным видом транспорта. Жители знаменитого на всю Россию города, так и не добившись ничего в родном регионе, даже обращались за помощью в организации железнодорожного сообщения в другие соседние области. Но ситуацию изменить не удалось.



