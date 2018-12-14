Общество

В Волжском - новый руководитель управления МВД

Общество 14.12.2018 11:29
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14.12.2018 11:29


Сегодня личному составу Управления МВД России по городу Волжскому представлен новый руководитель. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, на должность начальника управления назначен полковник полиции Юрий Хонин.
До назначения в Управление МВД России по г. Волжскому он состоял в должности начальника Отдела МВД России по городу Михайловке.
Юрий Хонин родился в р.п. Быково Волгоградской области в 1971 году. В органах внутренних дел служит с 1996 года. Имеет два высших образования. Начинал службу с должности оперуполномоченного уголовного розыска. С 2011 по 2017 год занимал руководящие должности в подразделениях Отдела МВД России по Дубовскому району, Межмуниципального отдела МВД России "Камышинский", возглавлял Отдел МВД России по Светлоярскому району. Выезжал в длительную служебную командировку в Северо-Кавказский регион.

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