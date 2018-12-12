Общество

Жадные водители маршруток "Краснослободск-Волгоград" разоряют пассажиров на такси

Общество 12.12.2018 17:04
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12.12.2018 17:04


Жители Краснослободска Среднеахтубинского района Волгоградской области после девяти вечера теперь не могут добраться домой на маршрутках №164. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, водители стали высаживать пассажиров на площади Ленина в Волгограде, отказываясь следовать дальше. У водителей «железный» аргумент – мол, они не наберут в Краснослободске пассажиров, а потому им невыгодно ехать пустыми. Жители города, который находится в пятнадцати минутах езды от центра Волгограда, теперь вынуждены объединяться в группы и вызывать такси. «Но это выходит очень дорого, если мы будем позволять себе такси, то и смысла нам ездить на работу в Волгоград нет», - сетуют люди. Если повезет, краснослободцы перехватывают маршрутки №246, которые лишь перевозят их через мост, а потом едут в другую сторону. Люди идут пешком несколько остановок по темному Краснослободску, рискуя нарваться на хулиганов или грабителей. 
«Мы уже жаловались в администрацию Краснослободска, но там развели руками – маршрут №164 находится в ведении областного комитета транспорта и дорожного хозяйства. У нас возникает вопрос – если чиновники  выдают лицензии таким перевозчикам, которые не соблюдают расписание и маршрут, почему они не контролируют, как они работают?» - вопрошают жители Краснослободска. 

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