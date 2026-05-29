



Депутаты Волгоградской области установили новые штрафы для жителей, а также для организаций. Как сообщает ИА «Высота 102», административная ответственность вводится за нарушение порядка проведения земляных работ.

В регпарламенте пояснили, что новая статья предусматривает четыре состава правонарушений.

1. Проведение земляных работ без разрешения уполномоченного органа местного самоуправления (если разрешение обязательно), либо с нарушением сроков, либо после истечения срока действия разрешения. За это гражданам грозит штраф от 4 до 5 тысяч рублей, должностным лицам – от 40 до 50 тысяч рублей, юридическим лицам – от 150 до 300 тысяч рублей.

2. Заваливание грунтом элементов благоустройства, складирование строительных материалов и нерастительного грунта на объектах благоустройства за пределами участка проведения работ. Штраф для граждан составит от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 150 тысяч рублей.

3. Необеспечение очистки или мойки колес при выезде автотранспорта со строительных площадок и участков проведения земляных работ. Граждане заплатят от 3 до 5 тысяч рублей, должностные лица – от 30 до 50 тысяч рублей, юридические лица – от 100 до 200 тысяч рублей. При фиксации правонарушения работающими в автоматическом режиме камерами штраф для граждан составит 3 тысячи рублей, для юридических лиц – 100 тысяч рублей.

4. Невосстановление объектов благоустройства, нарушенных при проведении земляных работ. Это влечет наложение штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц – от 150 до 300 тысяч рублей.

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало, что вносимые изменения в Кодекс Волгоградской области об административной ответственности направлены на защиту благоустроенных общественных пространств, дорог и тротуаров. За последние два года в регионе было зафиксировано почти 800 нарушений, связанных с небрежным проведением работ, загрязнением и повреждением объектов благоустройства.



