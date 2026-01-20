250 тысяч жителей Волгоградской области включились в «Активное долголетие»





Четверть миллиона пожилых жителей Волгоградской области стали участниками профильной программы «Активное долголетие» по итогам 2025 года. По информации комитета соцзащиты Волгоградской области, регпрограмма включает множество направлений поддержки старшего поколения. Основная цель проекта — укрепление здоровья и продолжительности жизни граждан старшего возраста.

Для пожилых граждан проводятся досуговые мероприятия, индивидуальные и групповые занятия по адаптивной физической культуре с учетом возрастных особенностей и состояния здоровья. Кроме того, предусмотрены образовательные проекты, мероприятия по обучению навыкам финансовой, цифровой, компьютерной и правовой грамотности. В регионе активно развиваются и «серебряное волонтерство», и форматы предоставления медицинской помощи, в том числе по профилю «Гериатрия».





