Волгоградцам объяснили, как зависят суммы в платежках от погоды на улице





В Волгограде поэтапный запуск тепла проводился с 6 октября по 13 октября. Осень в этом году непривычно теплая и заморозков в ближайшее время не прогнозируют. Как работают котельные в таких «тепличных» условиях и что изменится с приходом настоящих морозов, ИА «Высота 102» пояснили в пресс-службе «Концессий».

– Для каждой котельной разработана своя режимная карта, в соответствии с которой подается тепло в жилые дома и социальные объекты. Режимная карта составляется с учетом сразу нескольких показателей, среди которых одним из главных является температура воздуха окружающей среды. Именно в зависимости от реальной температуры на улице и прогноза синоптиков дважды в сутки регулируется режим работы котельных.

При похолодании операторы включают дополнительные газовые горелки в котлах и повышают температуру «уходящего» в сеть теплоносителя. Значит, чем холоднее на улице, тем больше расход газа, а для прогрева домов требуется более высокая температура теплоносителя. Соответственно, плата за отопление будет выше. Но это касается только тех домов, где установлены приборы учета – там жильцы оплачивают объем теплоносителя, который прошел через счетчик. А вот если его внутри дома нет, размер оплаты будет одинаковым и в теплом октябре, и в холодном феврале, – пояснили в ресурсоснабжающей организации.

Так, мощность котельных нельзя уменьшить ниже определённого уровня, так как теплоноситель идет не только в батареи в дома горожан, но и нагревает воду для системы ГВС. Нельзя и совсем отключить отопление, например, в дневное время: включение и отключение – это огромная нагрузка на сети и оборудование котельных, которая влияет на технику и трубопроводы.

– Если есть техническая возможность, управляющая компания может отрегулировать затвор задвижки на вводе в дом, тогда батареи в квартирах станут прохладнее. А в домах с ОДПУ это скажется и на итоговых суммах в платежках, ведь чем меньше поступает тепла в дом, тем меньше суммы.

Задать вопрос по начислению платы за коммунальные услуги, а также оставить аварийную заявку волгоградцы могут в Едином диспетчерском центре по вопросам ЖКХ.