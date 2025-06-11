Волгоградский Россельхознадзор обнаружил 10 кг сметаны неизвестной природы

В Россельхознадзоре заявили об очередном случае нарушения законодательства в области ветеринарии. Как сообщили ИА «Высота 102» в межрегиональном управлении ведомства, нарушение обнаружили на площадке физического лица, осуществляющего свою деятельность на территории Новоаннинского района Волгоградской области.
Ветеринарным специалистом был оформлен производственный сертификат на сметану весом в 10 кг без указания сырья, из которого изготовлена продукция. Это свидетельствует о непрозрачности прослеживаемости пищевой продукции.
Производитель сметаны уже получил предостережение, а производственные сертификаты на продукцию аннулированы.
Фото администрации Волгоградской области (архив)