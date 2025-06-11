В Волгограде прозвучала органная поэтория о потерянном рае





Для всех поклонников искусства на сцене Волгоградской филармонии прозвучала музыкальная поэтория «Органное притяжение: потерянный рай – партитура любви».

История о любви, страсти и поиске счастья, созданная педагогами и студентами Волгоградского государственного института искусств и культуры, объединила перед зрителями совершенно разные жанры – слово, музыку, изобразительное искусство, мощь органа, нежность гитары и величие хора, виртуозность скрипки и магию театра.

– Тема сотворения мира, грехопадения, как ночи человечества предстаёт в метафорическом свете, напоминая этот сюжет в каждой эпохе, в судьбе каждого человека. От мрака к свету, от страданий к спасению себя и всего мира через красоту и любовь. Музыка и живопись, слово, актерское искусство и элегантная пластика объединились для философских размышлений, но в прикладном, легком для восприятия формате, – поделилась и.о. ректора ВГИИК, художественный руководитель проекта Оксана Луконина, которой в этот вечер покорялся один из крупнейших в России органов.





Программа музыкального вечера выстроила диалог между эпохами. На открытии прозвучали фрагменты поэмы Джона Мильтона «Потерянный и возвращённый рай». Органные токкаты Баха, хоралы Генделя и мистические мотивы Балдуцци, усиленные академическим хором, камерным оркестром и ансамблем скрипачей создали в зале уникальную атмосферу.





– Мы хотели, чтобы наша поэтория была доступна для восприятия как взрослых, подготовленных профессионалов, так и молодежи. В наши дни, когда государством уделяется такое внимание институту семьи, особое место в концерте занимает тема любви и сохранения общечеловеческих ценностей. Но любовь, как понятие всеобъемлющее: глубинная и беззаботная, темпераментная и умиротворяющая, всепрощающая, безусловная и истинная. Любовь как непреходящая ценность, – добавила Оксана Луконина.

Любовь и трагедия оживали в монологе Джульетты из пьесы Шекспира, обрамлённой мелодиями Нино Рота («Ромео и Джульетта») и лирическими композициями Евгения Доги. Пластические этюды актеров добавили визуальную поэзию, превращая музыку в танец, а слово в движение.





В финале концерта узнаваемые саундтреки из культовых фильмов прозвучали в неожиданном, новаторском исполнении – дуэте органа и гитары прославленного московского импровизатора Анатолия Ядрышникова.



