



В Красноармейском районе Волгограда жильцы бывшего железнодорожного общежития по адресу ул. Сологубова, д. 56, бьют тревогу из-за набирающей обороты коммунальной трагедии. Как сообщает ИА «Высота 102», девятиэтажка и её двойник-близнец с литерой «а» вот уже 10 месяцев стоят без лифтов, замену которых не так давно завершил фонд капитального ремонта. Кроме того, подвал зданий, где, по данным чиновников, оборудовано укрытие на случай воздушных атак, много лет по колено затоплен фекалиями, а вода с крыш напрямую течёт в квартиры. Еще один штрих на мрачной картине – полчища насекомых, настырно штурмующих жилые метры волгоградцев.







Подсобили?

В 2017 году в доме №56, а в 2023 году в году в доме №56а фонд капитального ремонта произвёл замену лифтового оборудования. Однако счастье собственников длилось недолго. К работе подъёмников сразу же появились нарекания, а в 2024 году оба устройства одновременно вышли из строя.





- Всё произошло во время летней непогоды. В июле разразилась сильная гроза. Насколько мы поняли, одна из молний ударила в трансформатор, после чего сразу же последовало отключение наших домов от электроэнергии. Свет дали лишь на следующий день, и сразу же обнаружилось, что лифты не работают, - рассказала журналистам одна из жительниц дома.

Собственники обратились в управляющую компанию за помощью, однако заявку исполнять никто не спешил.

- Сначала нам сказали, что, оказывается, лифт всё это время работал без договора со специализированной организацией. Якобы новое оборудование никто не хотел брать в обслуживание. Потом в диспетчерской нас начали кормить завтраками, говорили, что вот-вот приступят к ремонту, ждут заказанных запчастей, а в результате выяснилось, что на лифт утерян паспорт, - продолжила волгоградка.

Собственников такой расклад застал врасплох. Они попытались попросить помощь профильных ведомств.

В Ростехнадзоре сообщили жильцам, что лифтовое оборудование не работает из-за неисправности датчика.





- По информации управляющей компании ООО «Волгаспецконсалтинг», у лифта, установленного по ул. Сологубова, д. 56А, г. Волгограда, выявлена поломка капитального характера, неисправность грузовзвешивающего устройства кабины лифта, при которой эксплуатация лифта невозможна, - говорится в официальном ответе, с которым удалось ознакомиться журналистам.

Госжилнадзор также организовал в феврале 2025 года проверку, подтвердив доводы жильцов. Специалисты констатировали, что лифт действительно не работает, однако помочь с ремонтом так и не смогли.





- В фонде капремонта откровенно развели руками. В Госжилнадзоре отметили, что и хотели бы обязать оператора произвести гарантийный ремонт, но не могут из-за отсутствия акта о поломке, который должна составить специализированная обслуживающая организация. Договор с ней УК до сих пор не может заключить из-за отсутствия паспортов на подъёмники, а восстанавливать документы коммунальщики не хотят из-за того, что на это нужна кругленькая сумма. В ближайшие месяцы должен закончиться договор управления, судя по всему, в организации надеются дождаться заветной даты и передать все эти проблемы уже новой организации. Получается замкнутый круг, - сетует женщина.





По словам собственников, в доме проживает очень много пенсионеров, людей с инвалидностью, а также родителей с малолетними детьми. Все они оказались заложниками сложившейся ситуации.

Беда не приходит одна

Изначально дома №56 и №56а были построены как ведомственные общежития железной дороги. Здесь получили комнаты многие работники, обслуживающие ж/д станцию «Сарепта». Позже сооружения были переданы на баланс муниципалитета, а затем и вовсе отправились в свободное плаванье, после того как мэрия на бумаге признала необорудованные соответствующим образом помещения жилыми, а дома – обыкновенными МКД.

К тому моменту, когда дома обрели новый статус, им уже требовались серьёзные капиталовложения и ремонт, из-за чего собственники попали в жилищно-коммунальную петлю. Они не могли самостоятельно выбрать добросовестную организацию, которые не желали брать ответственность за проблемный объект.

- Вот уже лет десять нас обслуживают компании-«однодневки». Организации или же по конкурсу, или же в рамках процедуры назначения нам определяет администрация Волгограда. Каждая из них заходит в дом на один год, собирает деньги, но не оказывает в полной мере положенного объёма услуг. В результате дома стремительно ветшают. Мы уже давно привыкли делать всё своими руками. Сами убираем подъезды, сами устраиваем субботники во дворе, сами выполняем мелкий ремонт. Но девятиэтажка – это всё же сложный технический объект. Сооружение постоянно нуждается в обслуживании специалистов, - подчёркивает жительница.

По словам собственников, полтора года в доме №56 находится в затопленном состоянии подвальное помещение.





Ситуацию усугубляет то, что подвал дома – это официальное укрытие, где согласно схеме размещения, опубликованной администрацией Красноармейского района Волгограда, в случае воздушной тревоги должны разместиться жильцы сразу 11 близлежащих МКД.

- Буквально на днях проводили осмотр с соседями. До сих пор затоплены и убежище, и подвал. Вода здесь уже года полтора стоит по колено. Не понимаю, кого власти здесь планируют размещать. Течёт, судя по всему, и канализация, и коммуникации горячего водоснабжения. Вонь и влажность стоят ужасные.





Кроме того, собственники уверяют, что вот уже много месяцев у них существует проблема с мусоропроводом. Последний забит разлагающимися отходами.





Влажность, мусор — вы наверняка понимаете, к чему всё это приводит. У нас практически всё здесь в тараканах.





Ночами в коридоры страшно выходить. Всё кишит насекомыми.





Не лучше ситуация обстоит и с крышей. Вот уже несколько лет гидроизоляция сооружений нарушена.





- На верхних этажах течёт прямиком в жилые комнаты. Когда идёт дожди сильные, соседи вынуждены спать в обнимку с вёдрами. Естественно, топит и осветительные приборы, и проводку. Лишь чудом пока не произошёл пожар и никого не ударило током, но это, наверное, дело времени.

По словам волгоградцев, они также, как и в ситуации с лифтом, многие годы бьют тревогу, просят помощи у депутатов в ГЖИ, прокуратуре, но результата пока никакого нет.

- У нас почти у каждого здесь по стопке отписок, а дом по-прежнему продолжает ветшать. Года идут, УК одна за другой меняются. Деньги с нас собирают, а всё становится лишь хуже и хуже. Если честно, мне страшно больше всего за своих детей. Сейчас они маленькие, но ведь когда повзрослеют, здесь совсем всё рушится начнёт, - подытожила собственница.

Примечательно, что исправить ситуацию в обоих корпусах экс-общежития мог бы капитальный ремонт коммуникаций, но работы в доме запланированы лишь на 2041 год, до которого экс-общежитие вряд ли дотянет.

Отметим, во время подготовки материала журналисты неоднократно пытались связаться с руководством обслуживающей организации по телефону, указанному на странице организации в ГИС ЖКХ. Однако в течение рабочего дня у сотрудников организации не оказалось ни одной свободной минуты, чтобы снять трубку телефона.

Фото и видео жильцов дома, коллаж Алексея Костякова