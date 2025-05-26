В Волгограде похоронили бывшего директора школы №100 Нелли Сиротенко

Общество 26.05.2025 08:57
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26.05.2025 08:57
25 мая в Волгограде простились с Нелли Константиновной Сиротенко — бывшим директором средней школы № 100 Кировского района. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт образовательного учреждения, она прожила насыщенную и нелегкую жизнь.
Родилась Нелли Константиновна в 1940 году в Сталинграде. Потом она окончила педагогический институт, начала работать преподавателем английского языка, затем - завучем, а позже стала на 31 год бессменным директором школы № 100 в Кировском районе – она руководила ею с 1981 по 2012 годы.
Нелли Константиновна - ветеран педагогического труда, член ассоциации «Дети военного Сталинграда», обладатель званий «Отличник народного просвещения» и «Ветеран педагогического труда».
О ней с теплотой вспоминают тысячи благодарных учеников, для которых она навсегда останется мудрым наставником и примером преданности своему делу.
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