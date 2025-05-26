Общество

В Волгограде похоронили бывшего директора школы №100 Нелли Сиротенко

Общество 26.05.2025 08:57
0
26.05.2025 08:57


25 мая в Волгограде простились с Нелли Константиновной Сиротенко — бывшим директором средней школы № 100 Кировского района. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт образовательного учреждения, она прожила насыщенную и нелегкую жизнь.
Родилась Нелли Константиновна в 1940 году в Сталинграде. Потом она окончила педагогический институт, начала работать преподавателем английского языка, затем - завучем, а позже стала на 31 год бессменным директором школы № 100 в Кировском районе – она руководила ею с 1981 по 2012 годы.  
Нелли Константиновна - ветеран педагогического труда, член ассоциации «Дети военного Сталинграда», обладатель званий «Отличник народного просвещения» и «Ветеран педагогического труда».
О ней с теплотой вспоминают  тысячи благодарных учеников, для которых она навсегда останется мудрым наставником и примером преданности своему делу. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
26.05.2025 11:03
Общество 26.05.2025 11:03
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2025 10:36
Общество 26.05.2025 10:36
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2025 10:18
Общество 26.05.2025 10:18
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2025 09:39
Общество 26.05.2025 09:39
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2025 08:36
Общество 26.05.2025 08:36
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2025 20:54
Общество 25.05.2025 20:54
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2025 20:23
Общество 25.05.2025 20:23
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2025 18:47
Общество 25.05.2025 18:47
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2025 16:04
Общество 25.05.2025 16:04
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2025 14:57
Общество 25.05.2025 14:57
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2025 12:33
Общество 25.05.2025 12:33
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2025 11:36
Общество 25.05.2025 11:36
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2025 09:28
Общество 25.05.2025 09:28
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2025 09:04
Общество 25.05.2025 09:04
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2025 07:47
Общество 25.05.2025 07:47
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:12
В Волгоградской области грядёт передел полномочий между облкомюстиции и облкомтерполитикиСмотреть фотографии
11:03
Оба в реанимации: сбитых ВАЗом молодых волжан спасают в больнице ФишераСмотреть фотографии
10:49
Камеры засняли момент жуткого ДТП с молодой парой под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:36
«Без отца остались жена и двое детей»: под Волгоградом после линейки найден мёртвым замдиректора школыСмотреть фотографии
10:18
Волжане отправили гумконвой для саперов и штурмовиков СВОСмотреть фотографии
09:39
Россельхознадзор забраковал 20 тонн небезопасного меда волгоградского пасечникаСмотреть фотографии
09:31
На севере Волгограда внедорожник премиум-класса не поделил дорогу с «Ладой»Смотреть фотографииCмотреть видео
09:23
У жителя Волгоградской области огонь уничтожил недвижимость и машинуСмотреть фотографии
08:57
В Волгограде похоронили бывшего директора школы №100 Нелли СиротенкоСмотреть фотографии
08:36
В Волгоградской области в красивую дату поженились 250 парСмотреть фотографии
08:17
В Волжском медсестра покалечилась на работеСмотреть фотографии
08:02
В Волжском автомобиль сбил молодую паруСмотреть фотографииCмотреть видео
21:27
Минюст внёс волгоградского оппозиционера Кравченко* в реестр иноагентовСмотреть фотографии
20:54
Рукоприкладство или провокация? В Волгограде полиция проверит информацию о пощёчине школьникуСмотреть фотографииCмотреть видео
20:23
«Как мальчишка, все еще радуюсь мелочам»: самый известный турист из Камышина — о секрете молодости в 77 летСмотреть фотографии
19:50
Четыре футболиста покинули «Ротор» в межсезоньеСмотреть фотографии
18:47
В РАН рассказали о странном объекте у Солнца диаметром 150 тыс. километровСмотреть фотографии
17:44
Отлично, девчонки! «Динамо-Синара» вошло в пятерку лучших клубов СуперлигиСмотреть фотографии
17:10
В Волгограде мошенники выудили у четы пенсионеров 5,8 млн рублейСмотреть фотографии
16:04
В Волгограде начал работать автобус №2а «Школа №36 - Детский центр»Смотреть фотографии
14:57
«Работы нет и воды лишают»: жители хутора Попов бьют тревогу из-за попытки закрыть сельский водопроводСмотреть фотографии
13:16
Под Волгоградом полицейский спас тонущую у крутого берега Волги женщинуСмотреть фотографии
12:33
Другое дело? В Волгограде центр реабилитации оспорил 30-тысячный штраф за парковкуСмотреть фотографии
11:36
В Волгограде студент помог мошенникам «стрясти» с пенсионеров 187 тыс. рублейСмотреть фотографии
10:53
В Волгоградской области пенсионер скончался под завалами сенаСмотреть фотографии
10:08
Под Волгоградом школьники без прав устроили ДТП с двумя пострадавшимиСмотреть фотографии
09:28
«Не стоит играть с судьбой в лотерею»: инфекционист рассказала, можно ли защититься от лихорадки Западного НилаСмотреть фотографии
09:04
КСП пожурила волгоградских чиновников за «мёртвые души» при строительстве ФАПовСмотреть фотографии
08:35
В Волгограде остановлена работа трамваев №№2, 4, 5, 6, 7 и 10Смотреть фотографии
07:47
Власти Волгограда за 10 млн рублей составят топ из 120 самых опасных МКДСмотреть фотографии
 