Предприниматель из Волгограда выплатит в пользу ООО «Союзмультфильм» 20 тысяч рублей за незаконное использование образов главных героев мультика «Ну, погоди!» на носовых платках. Решением суда с индивидуального предпринимателя взыскана компенсация за нарушение авторских прав.

Сообщается, что АО Киностудия «Союзмультфильм» и ООО «Союзмультфильм» обратились в суд с иском, указав, что нарушение было зафиксировано 11 февраля 2024 года в магазине «Одежда обувь» в Кировском районе. В подтверждение истцы предоставили кассовый чек, видео и носовые платочки.

Рассмотрев материалы, суд признал использование мультяшных героев на платках нарушением исключительных прав.

Решение суда уже вступило в законную силу.