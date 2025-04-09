Волгоградца оштрафовали за оскорбление замглавврача поликлиники №3

Волгоградца привлекли к административной ответственности за оскорбление медицинского работника. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 17 января вечером 29-летний мужчина в ходе телефонного разговора с медицинским регистратором ГАУЗ «Клиническая поликлиника № 3» высказал оскорбления в адрес заместителя главного врача медицинского учреждения.

По итогам проверки прокуратурой Центрального района Волгограда в отношении волгоградца было возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ – оскорбление.

Сегодня стало известно о том, что мировой судья оштрафовал волгоградца на 3 тысячи рублей. Постановление вступило в законную силу.

Напомним, в марте в Госдуме разработали законопроект об отдельной административной ответственность для россиян за оскорбления медработников. В частности, за плохие слова в адрес врачей и фармацевтов парламентарии предлагают установить штрафы в размере от 5 до 25 тысяч рублей для физлиц, для должностных лиц – от 50 до 100 тысяч рублей, для юрлиц – от 200 до 500 тысяч рублей.

Отметим, что большая часть опрошенных волгоградцев поддерживают такую идею парламентариев.