В Волгограде выяснили оптимальное время пути от дома до работы





В Волгоградской области определили максимально допустимое время пути от дома до работы. Как сообщает V102.RU, соответствующий приказ подписал председатель регионального комитета по труду и занятости населения.

Установлено, что время от дома до работы не должно превышать более 1,5 часов в одну сторону. При этом, обязательным условием является наличие общественного транспорта, которое без проблем должно доставить волгоградца до места работы. Если же на данном пути нет подходящих маршрутов, то время пути до рабочего места не должно превышать 3,5 часов.

Данные нормы были подготовлены для центров занятости, которые должны учитывать нормативы при подборе места трудоустройства безработных граждан.