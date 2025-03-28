Родина-мать взлетит на «Ракете Победы» 8 апреля

Огромное изображение знаменитой статуи «Родина-мать зовет!» нанесли на вторую ступень ракеты, которая готовится к пуску 8 апреля. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

- Пуск будет посвящен 80-летию победы нашей страны в Великой Отечественной войне, сегодня проходила обклейка ракеты официальной символикой. Ракета получила название «Ракета Победы», - сообщили в государственной корпорации.





Ракета выведет на орбиту новый пилотируемый корабль «Союз МС-27».

Напомним, что на ракете размещен официальный юбилейный логотип празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. На нем изображена скульптура Евгения Вучетича «Родина-мать зовет!», являющаяся центром памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде.

Видео: Роскосмос Медиа / vk.com