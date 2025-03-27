Волгоградскую УК наказали за двухнедельные мучения жильцов без газа

Общество 27.03.2025 16:53
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27.03.2025 16:53
Прокуратура внесла представление в адрес директора управляющей компании «Альфа-Юг», по вине которой жители дома №29 по ул. Таращанцев в Волгограде две недели вынуждены были выживать без газа. Как рассказали ИА «Высота 102» в аппарате уполномоченного по правам человека Волгоградской области, причиной этого стала неудовлетворительная работа управляющей компании по проверке дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирном доме. Такой вывод был сделан по итогам совместной проверки с надзорным органом.
- Как кормиться, на чем готовить? В квартирах холодно, спим одетые, - жаловались горожане, обратившиеся с коллективной жалобой к омбудсмену.
Выяснилось, что подачу ресурса в конце февраля 2025 года в жилой дом прекратило АО «Волгоградгоргаз» в связи с выявленными нарушениями в работе газового оборудования.
В ходе проверки прокуратурой Краснооктябрьского района Волгограда были установлены факты несоблюдения управляющей организацией ООО «Альфа Юг» требований действующего законодательства по срокам и порядку соблюдения условий безопасного использования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
В то же время отмечалось, что возобновить газоснабжение дома долгое время не удавалось из-за невозможности доступа сотрудников коммунальных служб в некоторые квартиры. Бдительные горожане подозревали, что в дверь к ним стучались мошенники, и не хотели пускать их в жилища.
Фото V102.RU (архив)
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