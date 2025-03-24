Братья Столбовые из Волгоградской области погибли на СВО в один день





В Камышинском районе Волгоградской области сегодня, 24 марта, прощаются с двумя жителями села Лебяжье – братьями Владимиром и Иваном Столбовыми. Мобилизованный Владимир и подписавший контракт с Министерством обороны РФ Иван погибли в зоне проведения специальной военной операции в один день – 15 марта.

– Ефрейтор Владимир Столбовой был мобилизован 22 сентября 2022 года, младший сержант Иван Столбовой подписал контракт с МО РФ в октябре 2023 года. Весь район скорбит вместе с родными погибших, – сообщает районная газета «Уезд».

По информации местных жителей, Иван и Владимир Столбовые погибли во время атаки украинских беспилотников при попытке эвакуировать сослуживцев. У участников СВО остались в родном селе маленькие дети, жены.