В Михайловке нашли пропавшего четыре месяца назад 27-летнего мужчину

В Михайловке Волгоградской области благополучно завершились поиски 27-летнего Дмитрия Селезнева, который пропал еще в ноябре 2024 года. В ЕДДС V102.RU подтвердили, что мужчину нашли живым и здоровым. Пока неизвестно, где он был все эти месяцы, однако в настоящее время Дмитрий находится со своей семьей.

Напомним, что волонтеры 10 ноября 2024 года сообщили о бесследном исчезновении молодого мужчины и попросили помощи в его поисках. Тогда было известно, что работающий на цементном заводе мужчина вышел от друга, но домой в поселок Себрово так и не дошел. С родными он перестал выходить на связь, и все это время его местонахождение было неизвестно.