Молодежь ЕвроХим-ВолгаКалия провела «Урок мужества» для школьников

Общество 20.03.2025 10:27 Реклама
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20.03.2025 10:27 Реклама
В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне участники Совета молодежи ЕвроХим-ВолгаКалия провели «Урок мужества» для учащихся Профкласса.ФМ. Молодые специалисты подготовили презентацию с редкими фотографиями и архивными видео, чтобы максимально погрузить ребят в атмосферу трагических и героических 40-х годов прошлого века.
Особое внимание сотрудники предприятия уделили судьбам людей, которые своими жизнями заслонили народ от порабощения. Ребята услышали истории о самоотверженности бабушек — тружениц тыла — о мужестве и о героизме дедушек — солдат на передовой.
Молодые специалисты рассказали школьникам о ходе сражений на их малой родине, о том, что именно бои в районе Котельниково стали основой победы в Сталинградской битве, положили начало изгнанию и окончательному разгрому немецко-фашистских войск.
«Урок мужества» завершился видеороликом о Героях Котельниковского района. Участники Совета молодежи ЕвроХим-ВолгаКалия призвали школьников не только помнить о подвиге предков, но и активно участвовать в жизни своей страны. Они подчеркнули, что патриотизм — это не только гордость за достижения прошлого, но и стремление к улучшению настоящего и будущего.
— Такие встречи очень важны. Пожалуй, в каждой семье берегут память о прадедах, которые защищали не только своих близких, но и будущие поколения — нас и детей, с которыми мы сегодня встречались, — рассказала участник Совета молодежи, специалист отдела сертификации Анастасия Яковлева. — Мы хотим, чтобы ребята это осознали, поняли, как на самом деле близки поколения, приняли ответственность за будущее своей страны и гордились ее прошлым.
Фото: Александр Смирнов
Реклама. ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», ИНН 7710473036, erid: F7NfYUJCUneRHUdctj4u
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