ЕвроХим-ВолгаКалий модернизирует производственные процессы





На Гремячинском горно-обогатительном комбинате прошел аудит внедрения и приживаемости новых процессов управления и производства. Мероприятие, проведенное в рамках проекта «Производство 2.0», собрало представителей ведущих компаний для обмена опытом и лучшими практиками в области модернизации производственных процессов.

Главная цель аудита - оценка эффективности изменений в повседневной деятельности предприятия. При этом особое внимание участники аудита уделили тому, насколько новые инструменты и процессы интегрированы в систему и насколько они соответствуют целям проекта. В аудите приняли участие старший менеджер отдела развития АИМ Менеджмент Алексей Мажейкин, руководитель направления ПМУ Евразия Дмитрий Бородин, руководитель направления ПМУ ЕвроХим Евгений Нестеренко и руководитель направления Дирекции цифровизации операционных улучшений Дмитрий Шурлин.

На сильвинитовой обогатительной фабрике основное внимание участников аудита было уделено техническому обслуживанию и ремонтам оборудования (ТОиР). Этот блок охватывает весь цикл процессов ТОиР - от планирования и исполнения работ до анализа результатов и разработки корректирующих мероприятий. Помимо основных процессов при организации производства важное значение имеют менеджмент и корпоративная культура, включая улучшение социально-бытовых условий, обучение руководителей и изменение подходов к мотивации сотрудников. Поэтому специалисты тщательно изучили вопросы коммуникации и взаимодействия между различными уровнями управления предприятием.





Итоговые результаты аудита показали, что бизнес-процессы ЕвроХим-ВолгаКалия в рамках реализации проекта «Производство 2.0» существенно изменились и постоянно совершенствуются.

- Персонал предприятия активно вовлечен в изменения и заинтересован во внедрении новых инструментов и практик, что свидетельствует о позитивной динамике и готовности к работе по более высоким стандартам, - отметил руководитель направления Дмитрий Шурлин.





Следующий этап проекта «Производство 2.0» на Гремячинском ГОКе будет направлен на углубление и расширение реализации новых процессов и дальнейшее повышение их эффективности.

Фото: Анна Сидорова

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