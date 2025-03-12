Волгоградец перечислил на «безопасный счет» 4,5 млн рублей





Житель Дзержинского района Волгограда стал очередной жертвой мошенников и лишился 4,5 миллиона рублей. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональный главк МВД, злоумышленники связались с волгоградцем под видом сотрудников правоохранительных органов.

Неизвестный сообщил мужчине о том, что на него пытаются оформить кредит, а затем убедил его действовать. Якобы для пресечения действий злоумышленников и сохранности сбережений волгоградец на протяжении двух недель переводить свои и кредитные средства на счёт, принадлежавший злоумышленникам. После полученной суммы мошенник исчез.

В полиции напоминают жителям региона, что не следует доверять неизвестным. Если в телефонном разговоре вас пугают угрозами о потере денежных средств, то нужно прервать разговор и положить трубку.