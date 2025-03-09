Общество

Скульптор из Санкт-Петербурга отольет статуэтки «Родина-мать» для волгоградского музея

Общество 09.03.2025 13:46
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09.03.2025 13:46


Скульптор из Санкт-Петербурга отольет бронзовые статуэтки скульптуры «Родина-мать» для волгоградского музея за 624 тысячи рублей. Как сообщает V102.RU, заказчиком выступил музей «Сталинградская битва». 

Согласно размещенной на сайте госзаказов информации, всего будет изготовлено 100 статуэток высотой 11 сантиметров и массой 150 граммов, 50 статуэток высотой 17 сантиметров и массой 540 граммов, а также 30 статуэток высотой 26 сантиметров и массой 1350 граммов. Они будут отлиты из бронзы и покрыты патиной. 

Товары будут предназначены для продажи и подарка гостям города. Возьмется за заказ индивидуальный предприниматель из Санкт-Петербурга Людмила Клишевич. Изготовить статуэтки ей будет необходимо за 60 дней с момента оплаты услуги.

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