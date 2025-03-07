6 и 7 марта компания GRASS совместно с сотрудниками ГИБДД провели масштабную весеннюю акцию, посвящённую Международному женскому дню. Поздравление провели на главному посту ДПС Волгограда и на центральной улице города Волжского. Главная цель акции заключалась в том, чтобы подарить эмоции женщинам, оказать им внимание и показать то, как они важны.

— Для каждого мужчины женщины — это источник вдохновения и силы, они создают ту уникальную атмосферу, в которой хочется творить и достигать большего. Они — наша надежная поддержка и верность, наш непоколебимый тыл, — отмечает генеральный директор компании GRASS Михаил Грачев. — Я счастливо живу в окружении любимых женщин: у меня замечательная жена и трое дочерей. Именно поэтому мы не можем оставить без внимания такой значимый праздник.

Компания GRASS подготовила для каждой автоледи дорожного движения особенный подарок — букет тюльпанов и шоппер с продукцией.





Этот жест вызвал массу положительных эмоций среди водительниц. Многие из них отмечали, что такие неожиданности делают день особенным и поднимают настроение перед праздником. Для некоторых женщин встреча с инспекторами стала настоящим сюрпризом, ведь они ожидали лишь привычную процедуру проверки документов, а получили настоящее поздравление.





Акция прошла успешно благодаря слаженной работе сотрудников ГИБДД и команды GRASS. Она показала, насколько важно проявлять внимание и заботу друг о друге, особенно в преддверии такого замечательного праздника, как Международный женский день.

Фото: пресс-служба GRASS

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