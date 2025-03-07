Волгоградстат нарисовал портрет жительниц региона

Общество 07.03.2025 08:41
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07.03.2025 08:41
Волгоградстат 7 марта представил портрет жительниц региона в преддверии Международного женского дня. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, на начало 2024 года в Волгоградской области проживали 1 миллион 304 тысячи представительниц слабого пола, что составляет 53,1% от общего населения.
53,4% из этого числа находятся в трудоспособном возрасте, 32,0% – старше, а 14,5% женщин – моложе этой планки. Средний возраст жительницы Волгоградской области – 44,6 года. При этом 200 женщин региона перешагнули 100-летний рубеж.
Среди женского населения в возрасте 15 лет и старше, занятого в экономике региона, 38,2% – имеют высшее образование, 48,8% – среднее профессиональное.
Около 52% женского населения активно работают. Больше всего из них – 24,5% заняты в торговле, меньше всего – в здравоохранении и предоставлении соцуслуг (12,5%).
Чаще всего девушки выходят замуж в возрасте от 20 до 24 лет. В этот же период они в основном и становятся мамами.
В 2023 году 2124 женщины этой возрастной группы родили первого ребенка. В целом за этот период волгоградки стали мамами 16714 малышей – у них родились 8601 мальчика и 8113 девочек.
Фото сгенерировано ИИ
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